Viabilità: Amirante, quasi 11 mln a Edr regionali per la rete viaria

Nello stanziamento 1.2 milioni per riqualificare ex strada provinciale 14 ad Azzano Decimo



Pordenone, 9 ott - "Nell'ambito dei finanziamenti dei programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete viaria del Friuli Venezia Giulia gestita dagli Enti di decentramento regionale, che complessivamente ammontano a 10.925.000 euro, si è previsto di assegnare la cifra di 1,2 milioni per la riqualificazione e messa in sicurezza della strada provinciale 14 ad Azzano Decimo, meglio conosciuta come via Pedrina".



Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, dopo il via libera alla delibera della Giunta regionale con la quale si è approvata, in via preliminare, l'integrazione al Programma di interventi degli Enti di decentramento regionale in materia di viabilità sulla base di una programmazione annuale o pluriennale tenendo conto dei Piani regionali e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali.



"Proprio considerando - ha precisato l'assessore Amirante - le esigenze in tema di progetti di miglioramento delle viabilità manifestate dai territori e dagli stessi Edr, in particolare di Udine, Pordenone e Gorizia, nell'ultimo assestamento di bilancio sono state stanziate ulteriori risorse per l'annualità 2023 complessivamente per circa 11 milioni di euro". Un milione 200 mila euro sono stati assegnati all'Edr di Pordenone per poter procedere al completamento e alla riqualificazione con la messa in sicurezza della strada ex provinciale 14 (via Pedrina) in località Tiezzo di Azzano Decimo.



"Come era stato evidenziato anche dal Comune di Azzano Decimo - ha ricordato Amirante - il progetto di prosecuzione dell'opera consentirà ora di completare la progettazione che risale al 2018. Il manto stradale dell'importante arteria era stato sottoposto a diversi interventi per la realizzazione dei sottoservizi che hanno reso il piano stradale insicuro, soprattutto per biciclette e moto. Di qui la necessità urgente di dover intervenire per sistemare la strada. Nella nuova progettazione - ha aggiunto l'assessore - sono previste anche due piste, con relativi percorsi ciclabili, monodirezionali in modo da migliorare la praticabilità della strada anche sotto il profila della ciclabilità". ARC/LIS/al