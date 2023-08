Viabilità: Amirante, Regione riavvia studio sicurezza SR251 Tramonti

Udine, 24 ago - "È necessario riavviare un attento studio per la messa in sicurezza della strada regionale 251 a Tramonti di Sopra nel tratto compreso tra la diga di Tramonti entrando a Redona e fino alla località Miar. La Regione avvierà già la prossima settimana le necessarie interlocuzioni con StradeFvg".È quanto ha riportato l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, a margine dell'incontro avuto oggi con una delegazione di cittadini ed ex amministratori locali che fanno riferimento al Comitato strada statale sicura presieduto da Alido Rugo."L'argomento da tempo era stato portato all'attenzione dell'Amministrazione regionale ma è rimasto irrisolto. Ora le esigenze del traffico scolastico, del trasporto pubblico locale ma anche del traffico legato all'aumento del turismo nella Val Tramontina richiedono un'analisi più accurata del problema", ha detto Amirante aggiungendo che "la montagna può essere attrattiva se ne vengono potenziati i servizi e tra questi non può mancare una viabilità dignitosa e sicura anche in considerazione della presenza di tanti imprenditori lodevoli che si stanno impegnando per creare economia"L'assessore ha riferito che nei prossimi giorni partirà una verifica delle eventuali progettazioni già esistenti e dei fondi messi a disposizione in passato affinchè possa essere avviata una corretta programmazione degli interventi e non si perda ulteriore tempo prezioso per risolvere un disagio decennale. ARC/SSA/gg