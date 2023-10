Viabilità: Amirante, ricognizione risorse da reinvestire in montagna

Mettere in sicurezza strada regionale 552 a Tramonti di Sopra Tramonti di Sopra, 10 ott - "Stiamo compiendo, attraverso la direzione centrale Infrastrutture e Territorio, una ricognizione di tutti i finanziamenti assegnati e all'esito della verifica potremo decidere dove investire; il tema dell'accessibilità in montagna è senza dubbio una componente da considerare per dare opportunità di sviluppo alle aree montane e renderle più attrattive". Lo ha riferito l'assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti del Friuli Venezia Giulia, Cristina Amirante, incontrando nel tardo pomeriggio, nel municipio di Tramonti di Sopra, gli amministratori comunali di Tramonti di Sopra e di Sotto con i rispettivi sindaci, Giacomo Urban e Rosetta Facchin, oltre a una rappresentanza del Comitato strada statale sicura. Uno dei temi affrontati è stata la messa in sicurezza della strada regionale 552 a Tramonti di Sopra nel tratto compreso tra la diga di Tramonti entrando a Redona e fino alla località Miar; una strada stretta che non permette un agevole transito rendendo la valle poco accessibile. Un argomento che l'esponente della Giunta Fedriga ha trattato anche in un incontro, a fine agosto, con una delegazione di cittadini ed ex amministratori locali che fa riferimento al Comitato strada statale sicura. "Ho intenzione di programmare degli incontri con StradeFvg per trovare le soluzioni più appropriate a criticità che insistono da tempo sul territorio" ha ribadito Amirante evidenziando come "la montagna per essere attrattiva necessità anche di un potenziamento dei servizi, fra i quali una viabilità adeguata e sicura". Ulteriori punti trattati nell'incontro hanno riguardato la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla viabilità della Val Tramontina, in particolare, verso la frazione di Campone e il trasporto pubblico locale con la richiesta di introdurre la sperimentazione di un sistema di servizi di trasporto a chiamata. "Il contratto del trasporto pubblico locale contempla questa possibilit" ha chiarito Amirante invitando gli astanti ad inoltrare formalmente la richiesta così "da poter iniziare a ragionare sull'adeguata programmazione con Tpl Fvg per avviare il servizio dal prossimo anno". ARC/LP/ma