Viabilità: Amirante, riqualificazione Tresemane

Incontro oggi con il sindaco del Comune di Tavagnacco Udine, 16 lug - "Un incontro positivo nel quale si è fatto il punto sul progetto, in fase di avvio, di riqualificazione urbana della Tresemane su cui il Comune di Tavagnacco da tempo si è fatto parte attiva. Un confronto fondamentale per coordinare tutti gli interventi in capo all'Amministrazione regionale sul tratto di competenza della SS 13 gestito da FVG strade ma anche con il sistema della ciclabilità. Il finanziamento sulla progettazione, che permette di procedere con questa prima fase, è assicurato; successivamente si valuteranno gli step seguenti in base alle necessità finanziarie e in accordo con tutti i soggetti interessati dall'intervento". Lo ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, a margine della riunione che si è tenuta oggi in municipio con il sindaco di Tavagnacco, Giovanni Cucci, e gli amministratori comunali, durante il quale si è fatto il punto sulla viabilità lungo la Tresemane ribadendo la necessità condivisa di una riqualificazione urbana "che tenga conto - ha spiegato Amirante - del progressivo sviluppo di un importante asse viario con valenza commerciale, direzionale, la Tresemane, che ha profondamente modificato la funzionalità della strada". Da asse di scorrimento veloce, la Tresemane è diventata un'arteria urbana che collega la città di Udine senza soluzione di continuità, verso Tricesimo dando accesso alle singole realtà commerciali che vi si affacciano. "E' molto importante come evidenziato anche dai Comuni interessati - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - la messa in sicurezza dell'arteria, visto l'elevato tasso di incidentalità anche considerando i tanti accessi presenti e la necessità di dare una connotazione urbana a questo tratto di viabilità". "L'incontro odierno si è focalizzato su questi aspetti - ha chiarito Amirante spiegando come "la strada è gestita dall'Ente di decentramento regionale (Edr) ma il Comune si è fatto parte attiva per progettare una riqualificazione urbana del viale prevedendo anche servizi quali l'illuminazione pubblica, i percorsi ciclopedonali e l'utilizzo degli autobus con apposite fermate". ARC/LP/al