Viabilità: Amirante, soddisfazione per ok Cal a piano di quasi 11 mln

Trieste, 18 ott - "Grande soddisfazione per il parere positivo oggi da parte del Cal degli interventi straordinari di adeguamento e integrazione della rete viaria del Friuli Venezia Giulia gestita dagli Enti di decentramento regionale, che complessivamente ammontano a 10milioni 925mila euro".Questo il commento dell'assessore alle Infrastrutture Cristina Amirante che oggi ha preso parte all'ultima seduta del Cal, chiamato a esprimersi sulla delibera 1540 del 6 ottobre 2023 avente ad oggetto "Lr 14/2021, art. 2, comma 1 ter. Integrazione del programma degli interventi degli enti di decentramento regionale. Approvazione preliminare"."I quasi 11 milioni di euro - spiega Amirante - riguardano la riqualificazione e la messa in sicurezza della provinciale 14 ad Azzano Decimo nel Pordenonese, meglio conosciuta come via Pedrina, una lunga serie di interventi di manutenzione straordinaria e nuove asfaltature sull'intera rete stradale nell'ex provincia di Udine e opere di consolidamento nel Goriziano"."Nel corso della riunione alcuni sindaci hanno giustamente sottolineato l'importanza di proseguire nel programma di messa in sicurezza delle nostre strade che negli ultimi anni è stato rallentato per il Covid e per l'aumento esponenziale delle materie prime. Intensificheremo le interlocuzioni con gli Edr per strutturare al meglio un piano di ampio respiro - conclude l'assessore - in grado di soddisfare le richieste delle diverse zone del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/al