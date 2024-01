Viabilità: Amirante, studio fattibilità per evitare allagamenti SR 356

Cividale e Premariacco le aree interessate. Sopralluogo su stato avanzamento lavori rotatoria Ipplis Premariacco, 30 gen - "Realizzeremo un primo studio di fattibilità tecnico ed economico per opere di regimazione delle acque assieme a Fvg Strade e ai due Comuni interessati, Cividale del Friuli e Premariacco, per evitare che le aziende agricole e i terreni lungo la strada di competenza regionale 356 vadano sott'acqua. In questo modo daremo risposte ad un territorio che per conformità e in occasione di precipitazioni piovose particolarmente intense, è soggetto ad allagamenti". Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, oggi, durante un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della rotatoria di Ipplis, iniziati a metà maggio dello scorso anno. L'intervento si completerà a febbraio, entro i termini previsti, con alcune finiture da realizzare entro il mese di aprile per essere inaugurata a maggio. "Daremo continuità all'opera di messa in sicurezza idraulica con un intervento di regimazione delle acque per evitare che le aziende agricole e i terreni lungo la strada regionale 356 finiscano sott'acqua. In questa zona - ha spiegato Amirante - il territorio presenta differenze di quote e nei punti più bassi, in cui insistono le aziende agricole, si allaga. I fossi di guardia non sono più sufficienti ad assorbire l'acqua; diventa quindi necessario un primo studio di fattibilità per capire come intervenire e i costi per arrivare, poi, ad uno stanziamento con cui realizzare i lavori". "Le opere stradali sul territorio assolvono anche ad altre funzioni - ha commentato Amirante - fra cui la messa in sicurezza e l'incremento della capacità e della resilienza di un territorio di far fronte ai cambiamenti climatici; riuscire ad imprimere un'accelerazione su lavori che possano incidere su una migliore qualità della vita risulta quindi fondamentale. Si tratta di un lavoro sinergico che facciamo come direzione Infrastrutture, assieme a Fvg Strade in questo caso, con il coinvolgimento delle Direzioni regionali alla Difesa dell'ambiente e alle Risorse agricole". ARC/LP/al