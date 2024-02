Viabilità: Amirante, su passo Monte Croce si procede come stabilito

L'assessore ad Arta Terme conferma: la strada interessata alla frana riaperta entro il 2024Pordenone, 9 feb - "Procede senza alcuna interruzione l'iter per la progettazione e la realizzazione dei lavori per la riapertura della viabilità, a ridosso del passo di Monte Croce Carnico verso il confine austriaco, interrotta a seguito dell'evento franoso del dicembre scorso".La rassicurazione è arrivata questa mattina dall'assessore regionale alle Infrastrutture e al Territorio, Cristina Amirante, durante una visita ad Arta Terme."È importante rassicurare - ha sottolineato Amirante - sul fatto che, in accordo con Anas e nelle more della sottoscrizione del protocollo tra la Regione e la stessa Anas che è in fase di revisione da parte di entrambe le parti, l'intesa che era stata raggiunta nell'ultimo incontro avvenuto circa due settimane fa prosegue come previsto. L'accordo - ha precisato l'assessore - prevede la prosecuzione della progettazione e l'avanzamento della fase autorizzativa, che impegnerà il mese di febbraio e una parte del mese di marzo, necessaria alla realizzazione del progetto della demolizione delle parti rocciose che sono state individuate come pericolanti, l'eliminazione di eventuali ulteriori parti che potrebbero interessare in futuro l'evento franoso, la posa delle reti paramassi e infine la messa in sicurezza delle gallerie che sono state interessaste dalla caduta dei massi con il ripristino della sede stradale"."Tutto questo - evidenzia l'assessore regionale alle Infrastrutture - è oggetto di progettazione definitiva esecutiva da parte di Anas. Successivamente avverrà invece la stipula del Protocollo di intesa in via definitiva. Quindi nulla si è fermato, l'intenzione di riaprire la strada entro il 2024 - ribadisce Amirante - è assolutamente una certezza che confermiamo. E proprio per questo si sta proseguendo senza interruzioni secondo quanto previsto un paio di settimane fa. È chiaro che questa fase progettuale non sono richiesti ulteriori incontri o comunicazioni poiché tutto il percorso era già stato stabilito". ARC/LIS/pph