Viabilità: Amirante, via a nuovi piani gestione delle strade

Progetto quinquennale dell'Edr di Pordenone per monitoraggio della segnaletica stradale Pordenone, 15 lug - "L'Edr di Pordenone fa da apripista e parte con un piano della segnaletica stradale riguardante la viabilità ex provinciale e che prevede un progetto ad hoc con la programmazione quinquennale nella manutenzione. Lo stesso metodo di lavoro potrà poi essere applicato, sempre nell'ambito della manutenzione ordinaria in quanto quella straordinaria richiede una progettazione e interventi più complessi, anche negli altri settori della manutenzione della viabilità, come gli sfalci, le asfaltature e il monitoraggio delle barriere stradali". Lo ha affermato oggi pomeriggio l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, partecipando a un incontro durante il quale i vertici e i tecnici dell'Edr, l'Ente di decentramento regionale di Pordenone, hanno illustrato il progetto che è stato avviato nell'ambito delle necessità della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale. Sono 660 i chilometri di strade (ex provinciali) che attualmente l'ente gestisce nel Friuli occidentale. "Gli Edr - ha ricordato Amirante - sono di fatto gli enti 'eredi' di due cambiamenti di assetto amministrativo che in pochi anni hanno visto diversi passaggi di competenze e di proprietà, che hanno coinvolto in diversi termini le ex Uti, i Comuni e Fvg Strade, sia del patrimonio stradale che di quello legato all'edilizia scolastica. Di conseguenza - ha spiegato l'assessore - la manutenzione nel tempo ha perso alcuni dei suoi automatismi. Proprio per questo l'avvio di un nuovo piano con una prospettiva di cinque anni è molto utile e mette gli uffici nella condizione di poter meglio riorganizzare le attività, in particolare quelle legate proprio alla manutenzione stradale". "La programmazione di almeno cinque anni della manutenzione del patrimonio viabilistico - ha aggiunto l'assessore - consentirà inoltre il vantaggio di definire la conseguente programmazione finanziaria su più annualità in modo da poter avere anche una stabilità nella spesa necessaria agli interventi". L'assessore guarda dunque all'esperienza di Edr Pordenone come a un possibile esempio da allargare anche in altri territori regionali. "Tenendo conto - sottolinea l'esponente dell'Esecutivo Fedriga - delle caratteristiche diverse della viabilità in ciascuno dei territori provinciale della Regione, l'importante lavoro avviato e il metodo adottato dall'Edr di Pordenone potrebbero essere di interesse anche degli altri Edr del Friuli Venezia Giulia". ARC/LIS/pph