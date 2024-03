Viabilità: Amirante, via al piano viario straordinario per Go!2025

L'assessore: entro fine 2024 ultimati i lavori di riqualificazione della rete viaria di interconnessione con Trieste Airport nel Goriziano Pordenone, 27 mar - "Consegnati oggi i lavori per gli interventi lungo una decina di strade ex provinciali di competenza Edr, ricomprese nel territorio del Goriziano, previsti dal Piano straordinario di riqualificazione della viabilità regionale locale a sostegno dell'evento Go!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, annunciando la consegna dei lavori riguardanti il piano straordinario di riqualificazione della viabilità regionale locale lungo la rete viaria e ciclopedonale gestita dall'Ente di decentramento di Gorizia a sostegno dell'evento Go!2025, nello specifico il secondo lotto che ricomprende nove strade regionali. Si tratta della Go1 Fogliano-Pieris, Go2 Pieris-Monfalcone, Go8 Gorizia-Savogna-Sagrado, Go9 Sagrado-Devetachi, Go13 Rubbia-Gabria, Go15 Strada di Doberdò, Go19 Monfalcone-Grado, Go 20 Raccordo di Villa Luisa, Go22 Ponte Tiel-Belvedere. "Le strade interessate - ha proseguito Amirante - si trovano nei territori maggiormente coinvolti nel progetto Go!2025 e sono correlate con la connessione di Trieste Airport come nodo cruciale dell'intermodalità e dello scambio modale. L'appalto, del valore complessivo di quattro milioni, è ritenuto cruciale proprio per migliorare la mobilità nella rete stradale regionale locale in vista del grande evento Go! 2025. Le opere dovranno essere terminate entro la fine di quest'anno, così come previsto dal progetto definitivo esecutivo". L'assessore ha poi rimarcato: "Alcune delle strade ricomprese nel progetto, oltre a creare connessioni intermodali con il polo aeroportuale, ricadono nell'ambito territoriale di un'area che si estende a sinistra del fiume Isonzo e percorre la zona sud-est della città di Gorizia fino al territorio del monfalconese e della laguna di Grado. Le infrastrutture viarie e ciclopedonali interessate - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - attraversano anche area boschive e naturalistiche in contesti di elevato pregio ambientale e rivestono quindi una particolare importanza strategica, anche per le ricadute sul fronte dell'attrattività turistica, per quello che sarà il grande evento europeo Go!2025". ARC/LIS/gg