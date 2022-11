Viabilità: Bini, nuova rotonda Coseano mette in sicurezza circolazione

L'assessore è intervenuto all'inaugurazione dell'opera Pordenone, 25 nov - "Con quest'opera si dà una risposta a un territorio in termini di miglioramento della viabilità, ma soprattutto si mette finalmente in sicurezza un tratto stradale di collegamento importante che era particolarmente pericoloso. L'iter progettuale aveva visto un primo finanziamento da parte della Giunta guidata da Renzo Tondo. Il percorso procedurale è poi proseguito con la volontà da parte della Regione di realizzare l'opera. Nel febbraio scorso la consegna del cantiere, l'avvio dei lavori e oggi la loro conclusione in tempi celeri". Lo ha dichiarato l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini questa mattina all'inaugurazione della nuova rotatoria sulla strada regionale 464 in Comune di Coseano (Udine). L'intervento era stato previsto per mettere in sicurezza un tratto stradale piuttosto pericoloso che, negli anni, era stato teatro di diversi incidenti stradali, alcuni dei quali con conseguenze anche molto gravi. La nuova rotonda mette in sicurezza l'incrocio tra la regionale 464 (Udine-Spilimbergo) e l'ex provinciale 62 a Coseano in prossimità del ponte sul torrente Corno. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti anche il sindaco di Coseano David Asquini, il parlamentare (già assessore regionale) Graziano Pizzimenti e il presidente di Fvg Strade Raffaele Fantelli. "Per il risultato al quale si è giunti - ha aggiunto l'assessore Bini - oltre agli uffici della Regione vanno ringraziati in particolare l'Amministrazione comunale di Coseano e Fvg Strade. Un traguardo che mostra come, quando si riesce a fare squadra, si possono ottenere importanti risultati". L'intervento, finanziato dalla Regione, ha visto la realizzazione di una rotatoria lungo la strada regionale "di Spilimbergo" in corrispondenza dell'incrocio con la Strada regionale 62 che conduce a Udine. L'opera ha l'obiettivo di rendere più sicure le manovre di svolta in entrambe le direzioni, da e per Coseano. In sostituzione di un tradizionale incrocio "a T" che caratterizzava in precedenza la circolazione ,è stata realizzata una rotatoria di diametro esterno di 60 metri, il cui centro è traslato verso Dignano di circa 25 metri rispetto al centro dell'intersezione esistente, al fine di aumentare le distanze di visuale libera condizionate dalla presenza del ponte sul Corno. I lavori sono stati realizzati dall'impresa Costruzioni Martini Srl di Cimolais (Pordenone) per l'importo contrattuale di circa 810 mila euro. Il cantiere era stato avviato all'inizio dello scorso mese di febbraio e i lavori sono stati ultimati lo scorso 18 novembre. Da oggi, con il nuovo assetto della circolazione grazie alla rotatoria, la viabilità sarà molto più sicura. Rispetto a prima, infatti, ci sarà una riduzione delle velocità dei veicoli lungo la regionale 464 che collega Spilimbergo a Udine e quindi maggiore sicurezza nell'intersezione. Inoltre il nuovo intervento consentirà una maggiore facilità di svolgimento delle manovre da e per Coseano grazie a una migliore visibilità dell'intersezione sia di giorno che di notte. ARC/LIS/al