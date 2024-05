Viabilità: ok valutazione impatto ambientale progetto ponte sul Fella

Trieste, 24 mag - A seguito del parere collaborativo e non vincolante della Giunta regionale per la Commissione valutazione impatto ambientale (Via) del ministero dell'Ambiente, il progetto del nuovo ponte sul Fella vede finalmente la luce in fondo al tunnel. Uno step molto importante che consente di sbloccare un iter lungo e complesso relativamente a un'opera strategica e tanto attesa per il territorio. L'auspicio è ora quello di ricevere parere positivo dalla Commissione nazionale per poter, a quel punto, dare concretezza alle fasi successive che vanno dall'approvazione definitiva del progetto all'indizione della gara di appalto e all'avvio dei lavori.È la sintesi di quanto ha comunicato l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, riepilogando lo stato dell'arte in merito al progetto di ricostruzione del ponte sul fiume Fella, lungo la Ss 52 Carnica tra i Comuni di Amaro e Venzone.Come ha sostenuto la rappresentante della Giunta, i lavori previsti consentiranno di adeguare l'infrastruttura all'elevato volume di traffico che si registra sul tracciato interessato dall'opera, dando al contempo una risposta anche sul tema della mobilità lenta in un'area particolarmente attrattiva per la presenza di numerosi tracciati della rete ciclabile regionale. ARC/PAU/gg