Viabilità: oltre 15 mln per aggiornamento manutenzioni strade

Trieste, 30 lug - La Regione ha disposto, su proposta dell'assessore alle infrastrutture e territorio, la prenotazione di 15.800.000 euro nel bilancio di previsione triennale 2022-2024 per sostenere l'aggiornamento delle spese dei nuovi piani di manutenzione delle strade statali e regionali e quello per i macchinari e le attrezzature per il triennio 2022-2023-2024, entrambi approvati dal Consiglio di amministrazione di Friuli Venezia Giulia Strade.



La Regione ha affidato alla società, infatti, il servizio pubblico di manutenzione, gestione e vigilanza in regime di "in house providing" sulla rete stradale di interesse regionale e su quella statale a gestione regionale.



La programmazione è finalizzata ad affrontare parzialmente la sostanziale sofferenza che riguarda il ripristino funzionale dei piani viabili in conglomerato bituminoso che, nonostante le importanti iniziative degli ultimi anni, presentano ancora elevati tratti di rete necessari di manutenzione e che seguiranno una programmazione pluriennale correlata all'intensità di traffico a cui la strada è soggetta.



Resta ferma anche - ha spiegato l'assessore - la necessità di proseguire nell'attuazione di un piano pluriennale di investimenti per la sostituzione delle barriere di sicurezza stradali che in molti tratti risultano obsolete rispetto agli attuali standard di sicurezza.



Nel piano si fa inoltre accenno alla sicurezza dei ponti, rendendo nota la piena operatività della nuova Unità "manutenzione straordinaria ponti e viadotti". ARC/EP/gg