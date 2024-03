Viabilità: più sicurezza con interventi per 3mln tra Medea e Chiopris

Medea, 15 mag - "Con questo primo lotto di tre milioni di euro andiamo a garantire una serie di interventi di manutenzione stradale tra Medea e Chioprs-Viscone per ridare sicurezza ad un'intersezione molto pericolosa e trafficata nonché per mettere a regime le acque laddove le strade presentano problemi di acquaplaning e per eseguire diverse asfaltature con l'obiettivo di evitare successive e più costose manutenzioni straordinarie". Così l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha riassunto i contenuti del primo lotto di interventi stradali che si collocano in un programma più ampio composto da tre lotti per complessivi dieci milioni e che insiste sul territorio compreso tra la ex provincia di Gorizia e quella di Udine. "Le opere saranno realizzate dall'Edr e andranno ad interessare una viabilità strategica per i due comuni di Medea e Chiopris che condividono diversi servizi al cittadino, dalle aree commerciali ai plessi scolastici" ha precisato Amirante aggiungendo che "si tratta di interventi di manutenzione indispensabili per garantire la sicurezza e il decoro su una viabilità che andrà anche a servizio di GO!2025. Opere che sono frutto di una condivisione e di una massima sinergia tra Comuni, Edr e Regione". Il programma di lavori è stato illustrato oggi nel municipio di Medea, alla presenza dei sindaci dei due Comuni, Igor Godeas per Medea e Raffaella Perusin per Chiopris Viscone. L'intervento più importante in tema di sicurezza riguarda la ridefinizione dell'incrocio a T tra la SP27 e la SP6 che collega Chiopris a Medea e che attualmente presenta scarsissima visibilità per la presenza di due punti ciechi sia per chi svolta a est sia per chi svolta a ovest. Il rifacimento renderà l'incrocio più visibile e consentirà di realizzare anche una pista ciclabile per il transito in bicicletta dei numerosi ciclisti diretti all'Ara Pacis. Le asfaltature interessano invece più tratti dei centri abitati e delle frazioni e hanno l'obiettivo, anche in questo caso, di ridurre i rischi da sdrucciolamento e instabilità del fondo stradale. L'avvio dei lavori è previsto tra aprile e maggio. ARC/SSA/al