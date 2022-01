Viabilità: Pizzimenti, 4,7mln a Ronchi per opere accessorie a ferrovia

Serviranno anche per pista ciclabile e sottopasso ciclopedonale



Udine, 13 gen - "La Giunta regionale ha approvato lo schema del terzo atto aggiuntivo all'accordo con Ferrovie dello Stato Società di Trasporto e Servizi per Azioni S.p.A., con il quale verranno realizzate alcune opere accessorie a Ronchi dei Legionari. Gli interventi si inseriscono nell'ambito dell'attuazione del programma per la soppressione di venti passaggi a livello sulle linee ferroviarie Mestre-Trieste, Mestre-Udine, Trieste-Udine, Udine-Palmanova, nonché sul raccordo Ronchi Nord-Ronchi Sud".



Lo rende noto l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, che ha proposto il provvedimento all'Esecutivo, specificando che si tratta della individuazione delle opere sostitutive a seguito delle mutate esigenze viabilistiche sopraggiunte in Comune di Ronchi dei Legionari.



L'assessore rileva che l'atto si è reso necessario per il protrarsi dell'attuazione dell'accordo con le Ferrovie dello Stato, visto che - "nel frattempo il progressivo sviluppo urbano delle aree interessate ha prodotto nuove esigenze di connessione viabilistica perché si sono sviluppate sia la rete stradale comunale che quella regionale dell'area".



"È stato altresì necessario - aggiunge Pizzimenti - valutare l'aggiornamento della situazione e condividere con le amministrazioni locali interessate le soluzioni più idonee".



Gli interventi contenuti nello schema approvato dalla Giunta regionale prevedono a Ronchi dei Legionari la realizzazione di un circuito ciclabile dall'incrocio tra via Bellini e la SS14, a nord della linea ferroviaria che sottopassa la ferrovia e la stessa strada statale; dell'accesso ciclabile alla fermata di Trieste Airport e al parcheggio a nord della sede ferroviaria da dove si diparte la ciclabile; di un sottopasso ciclopedonale su via XXIV Maggio completo della realizzazione della bretella tra la SS14 e la Strada regionale Gorizia 11 e di una rotatoria.



"Il costo complessivo stimato di tale interventi - specifica nel concludere Pizzimenti - sarà di 4 milioni e 720 mila euro e sarà coperto interamente da un finanziamento regionale già disposto". ARC/CM/al