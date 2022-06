Viabilità: Pizzimenti, by pass Casarsa unica soluzione su SS13

"La rotatoria non è considerata una soluzione funzionale"



Udine, 15 giu - Il superamento delle criticità del traffico lungo il tratto della statale Pontebbana che attraversa Casarsa della Delizia si avrà solo con la realizzazione di una bretella che funga da by-pass a nord del centro abitato.



È quanto ha ribadito l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, rispondendo ad un'interrogazione in IV Commissione consiliare sulla riqualificazione della S.S. 13 Pontebbana e in particolare sull'ipotesi di realizzazione di una rotatoria in sostituzione dell'attuale incrocio semaforico.



"La rotatoria non è fattibile perché non c'è lo spazio sufficiente per realizzarla" ha ribadito Pizzimenti, aggiungendo che "sono stati insistentemente richiesti al ministero competente i fondi per realizzare la nuova tratta Udine-Pordenone, stimati in 154 milioni di euro".



Secondo l'assessore, supportato dalle analisi dello staff tecnico della Direzione centrale, "la questione più importante e decisiva è che i flussi di traffico che interessano l'attuale incrocio, sono tali da rendere impraticabile la costruzione di una rotonda che andrebbe rapidamente in saturazione. Quindi la rotatoria non è considerata una soluzione funzionale". ARC/SSA/al