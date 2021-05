Viabilità: Pizzimenti, Covid ha stoppato studio su Sequals-Gemona

Trieste, 19 mag - "Lo studio di fattibilità riguardante il collegamento Sequals-Gemona, che ha un costo complessivo di 191.253,50 euro, è momentaneamente sospeso a causa dei provvedimenti presi per contrastare la diffusione del Covid-19. Le fasi successive di questo studio prevedono infatti i rilievi attenti sui flussi di traffico. Se si fossero ultimate le analisi nella fase acuta della pandemia, i risultati non avrebbero avuto alcuna significatività. A novembre, quando saranno trascorsi i 12 mesi previsti dalla sospensione, si valuterà come proseguire".Lo ha affermato l'assessore alla Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, rispondendo questa mattina in Consiglio regionale a una Iri dedicata a questo argomento."Finora è stata portata a termine la parte socioeconomica dello studio - ha ricordato Pizzimenti -. Come noto, il collegamento Sequals-Gemona è fortemente richiesto dai comparti produttivi del Gemonese e del Pordenonese. Ribadiamo l'importanza di verificare la possibilità di completare questa rete stradale. Purtroppo non possiamo fare alcuna ipotesi precisa sulle caratteristiche tecniche di questa infrastruttura, così come non è possibile ancora prevedere i costi puntali della sua realizzazione"."Ricordiamo infine che il Pnrr è un programma nazionale che registra le azioni degli enti territoriali. Aldilà quindi dei diversi cronoprogrammi di attuazione, rimane un Piano di riferimento - ha concluso l'assessore - in grado di definire le priorità della futura programmazione". ARC/RT/al