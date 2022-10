Viabilità: Pizzimenti, riavvio cantiere a Gorgo su strada per Lignano

Pordenone, 5 ott - Sbloccato l'iter dell'appalto per il riavvio dei lavori volti alla realizzazione della rotonda lungo la strada regionale 354 per Lignano in località Gorgo di Latisana. A informare sulla ripresa del cantiere dell'importante opera viaria che sostituirà il semaforo è stato l'assessore regionale alle Infrastrutture Graziano Pizzimenti. Rispondendo a una interrogazione sull'argomento in IV Commissione consiliare, il rappresentante della Giunta ha sottolineato che si è superata la fase dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del ricorso dell'impresa. "I lavori - ha spiegato - sono così stati riconsegnati a una nuova impresa lo scorso 12 settembre con una previsione di fine opera entro il 10 gennaio del 2023"."Gli uffici regionali - ha evidenziato ancora l'assessore - avevano acquisito le dichiarazioni aggiornate dell'impresa, in ordine al possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e delle capacità tecniche necessari a fare fronte all'esecuzione dell'appalto. Si è poi dato corso alle ulteriori verifiche finalizzate al mantenimento del possesso dei requisiti originariamente attestati nella procedura di gara dell'opera".Una volta terminata la fase degli accertamenti si è preceduto a riaffidare i lavori per far ripartire il cantiere. "Si tratta di un'opera molto attesa - ha aggiunto Pizzimenti - che aumenta la sicurezza di un'arteria stradale molto trafficata che conduce a Lignano. Il completamento dei lavori è previsto nel termine di 120 giorni". ARC/LIS/al