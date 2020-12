Viabilità: Pizzimenti-Riccardi, ulteriore passo per svincolo Cattinara

Trieste, 11 dic - La Giunta regionale ha autorizzato alla firma di una modifica all'Accordo tra Regione, Comune di Trieste, Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, Irccs "Burlo Garofolo" e Anas per il riordino della rete ospedaliera triestina e la correlata riorganizzazione della viabilità nella zona di Cattinara, propedeutico all'iter di realizzazione dello svincolo sulla strada statale 202 ex Grande Viabilità Triestina per il nuovo polo ospedaliero Burlo-Cattinara.Ne dà annuncio l'assessore regionale alle Infrastrutture, Graziano Pizzimenti, assieme al vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la cui proposta è stata approvata dalla Giunta."Con questa delibera - spiega Pizzimenti - si definiscono gli ultimi passaggi per la realizzazione dell'intervento dando certezza dei tempi e delineando in modo più concreto il coordinamento delle varie attività".Con la modifica vengono posticipati i termini di scadenza dell'Accordo (attualmente al 31/12/2020) stabilendo un nuovo termine (fino a conclusione delle opere e comunque non oltre il 31/12/2025) e si prende atto dell'acquisizione da parte di Anas del ruolo di soggetto attuatore dello svincolo autostradale per l'accesso al comprensorio nonché del finanziamento da questa acquisito per l'opera a valere sui fondi Fondo sociale europeo. I lavori prevedono un investimento complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. ARC/EP/ma