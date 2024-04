Viabilità: Regione, ipotesi doppia corsia tra Cimpello e Sequals

L'assessore competente ha risposto a un'interrogazione in ConsiglioPordenone, 23 apr - Lo studio del 2019 sulla prosecuzione della strada regionale 177 è stato commissionato dalla Regione per il tratto Sequals-Gemona e da parte dell'Amministrazione non si è mai affermato che in quello studio sia presente un'analisi relativa al raddoppio, cioè alle due corsie per ciascun senso di marcia, né è mai stato annunciato un raddoppio sul futuro tratto da Sequals a Gemona. Ogni ipotesi e ogni ragionamento, in particolare sulla base della pericolosità del tratto stradale esistente legata all'alta velocità di percorrenza e all'elevato rischio dei sorpassi, riguarda esclusivamente il tratto da Cimpello a Sequals.È, in sintesi, quanto ha voluto precisare questa mattina l'assessore alle Infrastrutture e al Territorio nel suo intervento in Consiglio regionale in merito a un'interrogazione relativa all'eventuale raddoppio della Strada regionale 464.Quello che la Regione intende invece fare, è stato ulteriormente spiegato nell'intervento dell'assessore, è una valutazione sui costi e sulle eventuali criticità che il raddoppio esige e che l'Amministrazione ritiene come possibile soluzione definitiva per risolvere i nodi attuali. Non tanto rispetto alla capacità stradale, aspetto sul quale anche nel più recente studio sull'allungamento fino a Gemona si sostiene che è sufficiente una corsia per ciascun senso di marcia, ma rispetto ai problemi della sicurezza causati dall'eccessiva velocità di percorrenza unita a un alto rischio di sorpasso che determina troppi incidenti gravi.L'assessore ha inoltre tenuto a precisare che il raddoppio delle corsie nel tratto esistente, oppure la demolizione e la realizzazione di rotonde in alternativa agli svincoli sopraelevati sono le due possibili opzioni per garantire su quel tracciato stradale una fruizione differente aumentando la sicurezza. Un miglioramento si sta ottenendo con la recente installazione degli autovelox e con l'aumento dei controlli delle pattuglie delle forze dell'ordine: interventi che però non risolvono in maniera strutturale le criticità riscontrate. Per questo, è stata la conferma dell'esponente dell'Esecutivo regionale, ci saranno una valutazione e un approfondimento proprio sulla necessità della doppia corsia per ciascun senso di marcia.Tutt'altra questione, è stato sottolineato, è invece quella inerente l'allungamento del tratto da Sequals a Gemona, che si basa su uno studio apposito e che nel confronto con i territori interessati, com'è normale che avvenga, sta rilevando in alcuni casi grande approvazione, in altri sta facendo emergere qualche criticità. Situazioni, assicurato l'assessore, che la Regione cercherà con approfondimenti successivi di risolvere attraverso il dialogo costruttivo con le comunità locali. Soltanto quando sarà superata ogni criticità si proseguirà con le fasi della progettazione dell'opera, che rimane un'asse di fondamentale importanza nel collegamento Est-Ovest, tra i territori del pordenonese e dell'udinese. ARC/LIS/ma