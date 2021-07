Viabilità:Riccardi-Pizzimenti, avanti messa in sicurezza strada Lumiei

Ampezzo, 31 lug - "La Protezione civile e Fvg Strade stanno lavorando per mettere in sicurezza con fondi del Commissario per l'emergenza Vaia la strada del Lumiei, una viabilità importante perché permette di raggiungere Sauris, una delle perle turistiche della nostra montagna. Questa al pari di altre strade, ad esempio la viabilità per Pramollo, nel tempo non hanno mai subito un intervento decisivo ma solo sistemazioni provvisorie: tutti i nostri sforzi sono diretti ad avviare invece un'opera definitiva, che sia coerente con i progetti già approvati ma che contemporaneamente sia in grado di ridurre al massimo i disagi per le comunità e le attività produttive". Lo ha reso noto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi che ha partecipato oggi assieme all'assessore regionale alle Infrastrutture e viabilità Graziano Pizzimenti ad un incontro in municipio ad Ampezzo con i sindaci Michele Benedetti e Ermes Petris (Sauris) e i vertici di Fvg Strade e il direttore della Protezione civile Amedeo Aristei per definire la prosecuzione dei lavori di messa in sicurezza della strada regionale UD 73 del Lumiei nei due Comuni della Carnia. "Andiamo incontro alla stagione autunnale ed invernale e per esperienza ci siamo abituati a non pianificare nulla senza tenere conto della variabile del maltempo. Sono comunque fiducioso che gli interventi programmati possano essere consegnati in tempo per l'avvio della prossima stagione estiva" ha affermato Riccardi. Il confronto tra i sindaci e la Regione ha riguardato in particolare la progettualità prevista per la messa in sicurezza. "Oggi abbiamo avuto un incontro chiarificatore con i sindaci, fondamentale per fare un punto sullo stato di fatto dell'opera e sui tempi di realizzazione. La decisione non è semplice, ma direi ovvia: sono già state individuate le ditte con le gare d'appalto e quindi ora è bene avviare i lavori quanto prima e contare su una rapida consegna" ha affermato Pizzimenti. Da parte di Fvg Strade è stato assicurato che la chiusura della viabilità non impatterà i mesi di maggiore rilievo turistico e che verranno impiegate tutte le risorse per consentire che i lavori vengano realizzati nel minor tempo possibile. ARC/EP