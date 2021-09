Viabilità: tre interventi di Fvg strade per complessivi 2 milioni euro

Sistemazione incroci a Pavia di Ud, rotonde a Magnano in Riviera e S. Giorgio Nogaro



Pordenone, 13 set - Friuli Venezia Giulia Strade interverrà lungo alcuni tratti della viabilità presenti nei comuni di Pavia di Udine, Magnano in Riviera e S. Giorgio di Nogaro per la sistemazione di incroci e la realizzazione di alcune rotonde. Lo ha stabilito la giunta regionale approvando nel corso dell'ultima seduta dell'esecutivo una delibera su proposta dell'assessore alle Infrastrutture.



In particolare attraverso le economie venutesi a creare all'interno del programma della società, si procederà a compiere i lavori di messa in sicurezza degli incrocia tra la strada provinciale 2 e la strada provinciale 78 in località Percoto in comune di Pavia di Udine, opere per le quali è prevista una spesa complessiva pari a 600 mila euro.



Il secondo intervento che entrerà nel piano prevede la costruzione di una rotatoria in località Sette ponti, tra la strada regionale 20 Glemonese e la regionale 117 di Billerio in comune di Magnano in Riviera. Anche in questo caso il costo dell'opera è di 600 mila euro.



Infine la delibera approvata dall'esecutivo prevede anche la costruzione di due rotatorie per la messa in sicurezza di altrettanti incroci canalizzati della ex strada provinciale in comune di S. Giorgio di Nogaro. La spesa per l'intervento sarà di 800 mila euro.