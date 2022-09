Viabilità: ulteriori 2,8 mln per lavori manutenzione Edr

Trieste, 19 set - Ulteriori fondi, circa 2,8 milioni di euro, saranno assegnati dalla Giunta regionale per fabbisogni segnalati in corso d'anno dagli Enti di decentramento regionale (Edr). Si tratta di un piccolo aggiustamento rispetto agli importi già stanziati e assegnati a fine 2021 e nel corso del 2022.Lo rende noto l'Assessore regionale alle Infrastrutture, precisando che 1,625 milioni saranno utilizzati per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (in particolare 1,125 milioni di euro per l'Edr di Udine e 500 mila euro per quello di Pordenone) e 1,2 milioni saranno destinati per le spese di manutenzione ordinaria dell'Edr di Pordenone. Dal primo gennaio 2022 le competenze di progettazione, realizzazione, espropriazione, manutenzione, gestione e vigilanza nel settore viabilità, sono esercitate dagli Edr sulla rete regionale locale.Nell'autunno 2021 erano stati assegnati agli Edr complessivamente 49,5 milioni per di spese di investimento per le opere di manutenzione straordinaria e 15 milioni di parte corrente per le spese di manutenzione ordinaria. A queste risorse si sono aggiunti 6,9 milioni trasferiti a marzo 2022 per altri interventi di manutenzione straordinaria. ARC/EP/al