Vigili del fuoco: a gennaio al via cantiere per distaccamento Sacile

Per l'opera previsto contributo regionale di 2 milioni



Udine, 15 giu - L'avvio del cantiere per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sacile è attualmente fissato al primo gennaio 2023.



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, rispondendo in IV Commissione ad un'interrogazione in merito.



L'assessore ha inoltre confermato alcuni aspetti relativi al finanziamento dell'opera, ricordando che "con provvedimento regionale del 16 marzo 2020 è stato confermato e integrato, a copertura integrale della spesa prevista, il contributo regionale per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco di Sacile originariamente concesso nel 2013. Il contributo attualmente ammonta a circa due milioni di euro".



Con successivi provvedimenti regionali di febbraio 2021 e di febbraio 2022, su richiesta del Comune di Sacile, sono stati ridefiniti i termini di inizio e fine lavori, con avvio, come detto, a gennaio 2023. ARC/SSA/al