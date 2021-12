Vigili del Fuoco: Roberti, sono certezza granitica per la comunità

Trieste, 4 dic - "I Vigili del Fuoco rappresentano una certezza granitica per le nostre comunità locali e per la popolazione regionale, un punto di riferimento della nostra sicurezza nei momenti più difficili dal quale otteniamo sempre risposte tempestive e concrete prove di professionalità e generosità". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza e alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo aver partecipato alla santa messa celebrata nella cattedrale di San Giusto dal vescovo di Trieste Giampaolo Crepaldi in occasione della ricorrenza di Santa Barbara. "Festeggiare la patrona dei Vigili del Fuoco - ha aggiunto Roberti - è un'occasione per le istituzioni di poter esprimere un ringraziamento per ciò che fanno senza clamore e con forte spirito di corpo e di rivolgere una preghiera di protezione rispetto ai pericoli cui sono esposti nella loro attività quotidiana". ARC/PPH/al