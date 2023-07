Vigili fuoco: Roberti, raddoppiati fondi Regione distaccamento Lignano

Lignano Sabbiadoro, 21 lug - "Il notevole flusso turistico che caratterizza il Comune di Lignano nei mesi estivi rende necessario riorganizzare e rafforzare l'attività degli organi che operano a servizio dei cittadini. Il distaccamento permanente dei Vigili del fuoco è in questo senso fondamentale per far fronte al maggior numero di interventi richiesti nel periodo tra luglio e settembre. Per la sua apertura la Regione è intervenuta stanziando 40mila euro all'anno per il triennio 2019-22 e, in occasione della scorsa legge di Stabilità, ha quasi raddoppiato le risorse portandole a 70mila euro all'anno per le annate 2023-25". Lo ha detto oggi a Lignano Sabbiadoro l'assessore regionale alla Funzione pubblica Pierpaolo Roberti, portando il saluto istituzionale in occasione dell'inaugurazione del distaccamento stagionale permanente dei Vigili del fuoco, che sarà attivo nel Comune balneare dalle 20 di oggi fino al primo settembre a integrazione del distaccamento volontari in servizio per l'intero anno. Alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Lignano Laura Giorgi, del questore di Udine Alfredo D'Agostino e del capo del distaccamento volontari dei Vigili del fuoco di Lignano Nicolò Dazzan, Roberti ha sottolineato l'importanza della presenza sul territorio di forze adeguate per garantire costantemente al cittadino un servizio di massima efficienza. "Su questo presupposto - ha aggiunto l'assessore - vogliamo porre le basi per avviare il confronto sulle prossime convenzioni. Non si esclude la possibilità di ampliare il periodo di attività del distaccamento permanente, in ragione di un tendenziale prolungamento della stagione turistica oltre i mesi canonici". L'attività del distaccamento dei Vigili del fuoco consiste, in particolare, nell'implementazione del servizio costituito da personale dotato delle idonee abilitazioni e dai mezzi e attrezzature necessari per l'attività di soccorso tecnico urgente durante la stagione estiva. La finalità è di assicurare un potenziamento del servizio di soccorso tecnico urgente e un servizio di salvamento con caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee sul territorio nazionale, considerato l'aumento esponenziale del numero di abitanti nel Comune di Lignano nel periodo estivo. La convenzione è stata sottoscritta dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello, dal comandante dei Vigili del Fuoco di Udine Giorgio Basile e dal Comune di Lignano Sabbiadoro. ARC/PAU/ma