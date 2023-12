Vinitaly: Zannier, bando da 1,6 mln per accedere alla Collettiva Fvg

Collaborazione con consorzio Uni.Doc. Ci sarà l'enoteca regionale Udine, 5 dic - "La presenza della Regione Friuli Venezia Giulia alla prossima edizione di Vinitaly si arricchisce della partecipazione alla gestione del consorzio Uni.Doc. In questo modo i rappresentanti delle categorie vitivinicole, con il contributo e il supporto amministrativo della Regione e di Ersa, saranno protagonisti della gestione dello spazio espositivo con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente le imprese". È quanto ha spiegato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier che oggi a Udine ha illustrato i contenuti di due bandi con cui la Regione sostiene la partecipazione delle aziende vitivinicole regionali alla più importante fiera di settore italiana, Vinitaly, che si svolgerà a Verona dal 14 al 17 aprile del prossimo anno. "Il 2024 sarà un anno transitorio di sperimentazione di questa collaborazione - ha specificato Zannier - con cui vogliamo affiancare Ersa nella gestione dello stand di Vinitaly, che sarà anche completamente rinnovato. Il bando per accedere ai fondi, circa 1,6 milioni di euro messi a disposizione dalla Giunta regionale, è stato anticipato a dicembre per consentire agli interessati di organizzarsi per tempo per quello che è l'appuntamento più importante per il mondo del vino". Altra novità del 2024 sarà la presenza, al padiglione 6, di una enoteca regionale che presenterà sia le aziende della Collettiva regionale sia quelle esterne ad essa, con una panoramica completa sulle produzioni Fvg. Il bando, i cui termini aprono mercoledì 13 dicembre, è dedicato alle imprese agricole da ammettere, in qualità di co-espositori di Ersa, alla Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia e di quelle, tra di esse, da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass. La Collettiva regionale della Regione Friuli Venezia Giulia è composta da un numero massimo di novanta imprese agricole co-espositrici di Ersa. Nel secondo bando invece sono stati definiti i criteri e le modalità per la selezione delle aziende che aderiranno alla manifestazione con una propria postazione, sempre all'interno del padiglione che ospita la collettiva regionale, di quelle da ammettere alle degustazioni assistite e alle sezioni di degustazioni masterclass. Sono stati inoltre precisati i criteri e le modalità per la concessione, alle aziende selezionate, di un contributo diretto ad abbattere i costi per l'iscrizione e la partecipazione alla manifestazione e alle diverse iniziative. Per le finalità di questo bando sono stati destinati 195mila euro. Alle imprese agricole della Collettiva regionale, verrà riconosciuto un contributo in regime de minimis, diretto ad abbattere fino al 100% il costo di iscrizione alla fiera e di partecipazione allo stand allestito da Uni.Doc Fvg e ai servizi accessori ad esso connessi, per un ammontare compreso tra un minimo di 6.000 euro e un massimo di 13.388,90. ARC/SSA/ma