Violenza di genere: Rosolen, lavoro primo strumento di riscatto

San Vito al Tagliamento, 9 mar - "In questo campo la politica deve investire nell'accompagnare la persona che ha subito una violenza in ambito domestico in un percorso che dia quell'indipendenza che è indispensabile per uscire dalla condizione di difficoltà". Lo ha detto oggi a San Vito al Tagliamento l'assessore regionale al Lavoro e alla famiglia Alessia Rosolen al XIII Congresso della Cisl del Friuli Venezia Giulia nel corso del focus dedicato alla violenza sulle donne titolato "Dalle parole contano al codice rosso". Relativamente agli strumenti messi in campo dalla Regione l'assessore ha sottolineato l'importanza del lavoro come strumento di riscatto. Da qui la scelta della Giunta di aver associato alle Pari opportunità non più l'assistenza ma la competenza legata alle politiche occupazionali. Rosolen ha anche ricordato come nella nuova legge regionale sulla famiglia siano previsti degli specifici interventi per favorire l'uscita dalle situazioni di violenza in ambito familiare, "perché la soluzione non può essere esclusivamente di tipo giudiziario". L'assessore ha poi rimarcato come, per quel che riguarda l'occupazione femminile, nella nostra regione i dati evidenzino una sostanziale tenuta, in contro tendenza rispetto ad altre regioni. "Un dato allarmante invece - ha detto Rosolen - è quella della terziarizzazione del lavoro che vede protagoniste in particolare le donne, con un rischio sulla qualità dell'occupazione". Infine, l'esponente della Giunta, intervenendo sul tema della declinazionale al femminile di alcuni termini di categorie professionali, ha detto che questa tendenza rischia di essere una soluzione cosmetica di facciata "per lavarsi la coscienza di forme di discriminazione ben più concrete e gravi".