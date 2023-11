Violenza donne: Roberti, retaggio culturale da combattere con forza

Pordenone, 25 nov - "È importante essere presenti oggi a questa manifestazione per sostenere la cultura del rispetto reciproco e contrastare il fenomeno inaccettabile della violenza sulle donne. Una fattispecie che sfocia anche nel femminicidio e che è figlia, evidentemente, di un retaggio culturale in alcuni casi ancora presente e che va combattuto con forza". Con queste parole l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha portato il saluto della Regione all'evento "Uniti contro la violenza sulle donne" che ha avuto luogo oggi a Pordenone davanti alla loggia del Municipio. Presenti in fascia tricolore i sindaci dei Comuni del Friuli occidentale assieme ai principali rappresentanti delle Forze dell'ordine, Questura e Prefettura, agli studenti del liceo Leopardi-Majorana di Pordenone e numerose associazioni. L'assessore ha ribadito l'importanza di portare avanti percorsi di educazione affettiva e di un'azione congiunta da parte delle istituzioni e della comunità per condannare ogni tipologia di violenza. ARC/PAU/pph