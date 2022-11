Violenza donne: Rosolen, finanziti 60 progetti per contrasto fenomeno

Finanziate iniziative messe in campo dai Comuni per trecentomila euro Pordenone, 24 nov - "Sono pari a trecentomila euro i finanziamenti regionali in favore dei Comuni del Friuli Venezia Giulia che, in collaborazione con associazioni femminili ed enti del Terzo settore, realizzeranno in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, iniziative di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, empowerment delle donne e promozione delle pari opportunità".



Lo afferma l'assessore regionale alla Famiglia alessia Rosolen in occasione della ricorrenza che si celebrerà nella giornata di domani.



"Anche in Friuli Venezia Giulia - commenta l'esponente dell'esecutivo - il fenomeno della violenza sulle donne continua a manifestarsi in tutta la sua preoccupante e continua crescita. I progetti finanziati quest'anno, oltre 60 su tutto il territorio confermano l'impegno assunto dalla Regione per le politiche di parità, prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne, che si pone tra gli obiettivi - così come previsto dalla legge quadro sulla famiglia con la quale abbiamo sancito il principio di trasversalità delle politiche per le pari opportunità - il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione, formazione e lavoro nella promozione di una vera cultura di uguaglianza, in funzione preventiva della violenza contro le donne in tutte le sue forme".



"In questi anni di legislatura - continua Rosolen - abbiamo promosso iniziative per diffondere la cultura del rispetto e della parità di genere, avviato progetti per favorire la partecipazione paritaria delle donne al mercato del lavoro e per il superamento di ogni forma di discriminazione per le lavoratrici, per la parità di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, costruito strumenti e interventi a sostegno della famiglia. Abbiamo lavorato a fondo nel sostegno delle donne, per prevenire situazioni di vulnerabilità e per supportarle nell'uscita da percorsi di violenza".



"Le risorse che abbiamo messo a disposizione per le iniziative del 25 novembre - prosegue l'assessore regionale - contribuiranno al rafforzamento delle reti e alla realizzazione di iniziative concrete di riflessione sulla violenza di genere. Tra questi figurano momenti di incontro con le scuole e con la cittadinanza, attività artistiche e culturali, campagne di sensibilizzazione e comunicazione. Ma anche progetti di prevenzione per le donne vittime di violenza o a rischio di emarginazione e discriminazione, con un'attenzione particolare alla formazione e all'ambito lavorativo".



"Queste iniziative - evidenzia ancora Rosolen - in linea con tutte le misure messe in campo dall'Amministrazione regionale, non devono essere solamente momenti celebrativi, ma azioni concrete capaci di incidere sulla qualità della vita di una donna. La violenza nei suoi confronti, che affonda le sue radici nella disparità di genere, non può trovare risposta nella costruzione di "riserve indiane", ma in leggi che aiutino il mondo femminile a raggiungere l'obiettivo della parità negli ambienti sociali e di lavoro e a conciliare valori come la professione e la cura della famiglia, senza essere obbligate a scelte drastiche fra carriera e figli, decisioni a cui gli uomini sono evidentemente meno assoggettati. Solo in questo modo favoriremo realmente la partecipazione delle donne alla vita politica e istituzionale". ARC/Com/al