Violenza donne: Rosolen, fondi a progetti sensibilizzazione/educazione

Trieste, 30 ago - "Anche quest'anno - senza se e senza ma - sosteniamo concretamente i Comuni del Friuli Venezia Giulia impegnati nell'organizzazione di iniziative speciali riguardanti il contrasto alla violenza di genere nei confronti delle donne. È importante continuare a promuovere sul territorio progetti di sensibilizzazione e di educazione su questo tema che purtroppo continua a essere di drammatica attualità".



La conferma arriva dall'assessore regionale alla Famiglia Alessia Rosolen dopo che oggi è stato pubblicato sul Bur l'avviso dedicato a queste iniziative da effettuarsi in prossimità della data del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



"Riferiti al territorio di pertinenza comunale, potranno essere finanziati - spiega Rosolen - convegni, workshop, installazioni o spettacoli da svolgersi al massimo in sei giornate, anche non consecutive, in un arco temporale di sei settimane".



In base all'avviso predisposto dalla Regione, il contributo previsto varia da 2mila a 5mila euro in considerazione del numero di giornate programmate nonché della consistenza demografica del Comune interessato.



"Questi progetti - aggiunge l'assessore - devono prevedere inoltre un accordo di partenariato a titolo gratuito tra il Comune richiedente e le associazioni femminili che gestiscono i Centri antiviolenza aderenti alla rete nazionale Donne in rete contro la violenza (Dire) o gli enti del terzo settore che abbiano tra i loro scopi statutari la promozione della parità di genere e il sostegno all'occupazione femminile".



Le domande possono essere inviate alla casella pec della Direzione Lavoro della Regione all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it fino al prossimo lunedì 9 ottobre 2023.



Il decreto, l'avviso pubblico e la relativa modulistica sono consultabili nella sezione "Documentazione" della pagina https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavor o/pari-opportunita-qualita-lavoro/FOGLIA1/ ARC/RT/gg