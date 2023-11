Violenza genere: Zilli, Andos promuove cultura legalità

Udine, 8 nov - "Il progetto Andos promuove la cultura della legalità nel nome di Fabio Pasquariello, carabiniere simbolo di impegno in difesa dei più deboli. Un uomo che ha alimentato il senso di giustizia, il rispetto delle istituzioni e il senso di legalità nelle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di collaborare con lui. Ad Andos esprimo gratitudine per aver raccolto il suo insegnamento e averlo rivolto ai giovani che si trovano a vivere in una società sempre più individualista". È il messaggio che l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha portato oggi a Palazzo d'Aronco a Udine alla presentazione del progetto "L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa" promosso dall'associazione Andos di Udine per contrastare la violenza di genere. Rivolto ai giovani e alla cittadinanza e mirato alla sensibilizzazione su tematiche quali droga, alcool, bullismo e violenza di genere, il progetto è dedicato alla memoria del Tenente Colonnello dei Carabinieri Fabio Pasquariello, scomparso a gennaio 2022, uomo delle istituzioni che, mutuando le parole con cui lo ha ricordato Andos "aveva sempre fatto della sua carriera un esempio per la comunità, affiancando alle attività investigative una serie, sempre più frequente, di incontri con gli studenti e con le scuole, affrontando problematiche del mondo giovanile". La Regione è impegnata su questi temi con progettualità e risorse specifiche come ha ricordato Zilli, richiamando "l'impegno delle istituzioni a sensibilizzare tutti verso i valori di rettitudine, rispetto, legalità e a diffondere su tutto il territorio regionale azioni positive di contrasto alla violenza". Sul Fondo per il contrasto alla violenza e alle discriminazioni la Regione ha destinato circa 2 milioni di euro per il 2024 di cui l'80%, pari a 1,4 milioni di euro, per il funzionamento di Centri antiviolenza, Case rifugio, Case di semiautonomia e Centri per autori di violenza; il 13%, circa 230mila euro, per iniziative di prevenzione e sensibilizzazione e altri interventi a favore delle vittime di violenza; il 7%, pari a oltre 123mila euro, per interventi a favore dei minori vittime di violenza assistita e per orfani di femminicidio. Quanto al progetto Andos, questo propone una serie di attività di prevenzione primaria della violenza di genere, rivolti alla popolazione scolastica, ai minorenni e alle loro famiglie, nonché attività di informazione e orientamento rivolte alla rete di primo contatto per la gestione dei casi di violenza. ARC/SSA