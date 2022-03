Violenza su donne: Rosolen, dopo denuncia istituzioni a fianco vittime

Trieste, 4 mar - "Nell'affrontare questioni come la violenza di genere è molto importante utilizzare un approccio ampio. Vanno considerati gli aspetti culturali, la società in cui viviamo, la responsabilità condivisa che non può finire con l'approvazione di una legge o con l'istituzione di una singola giornata di sensibilizzazione, l'etica personale e il senso civico che vanno praticati lungo tutto l'anno. Fondamentale soprattutto la risposta rapida e forte delle istituzioni che devono accompagnare le vittime che hanno avuto il coraggio di denunciare i maltrattamenti e gli abusi subiti". Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alla Famiglia, Alessia Rosolen, nel corso della conferenza stampa di presentazione della campagna di prevenzione e contrasto alla violenza di genere promossa dalle Questure del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per Triveneto, Emilia Romagna e Lombardia. "Il percorso che consente a queste donne di uscire da un incubo deve essere garantito certamente dagli organi preposti alla verifica, al controllo e all'applicazione delle leggi ma - ha rimarcato Rosolen - le istituzioni giocano un ruolo determinante nella fase di superamento di questi traumi". Nel ringraziare i promotori della campagna di sensibilizzazione l'assessore Rosolen ha ricordato che "l'Amministrazione regionale da anni è impegnata nel sostenere questi percorsi anche attraverso la recente approvazione di norme e regolamenti che in questo ambito hanno definito una serie di priorità e di garanzie in grado di dare maggiore sicurezza alle vittime e alle loro famiglie". Durante la conferenza stampa è stato sottolineato che informazioni e indicazioni per contrastare questo fenomeno in forte espansione saranno veicolate attraverso degli opuscoli informativi, distribuiti in tutti gli 80 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar a partire da domani, sabato 5 marzo. Le brochure forniscono consigli pratici e numeri utili e promuovono l'utilizzo di strumenti come YouPol, l'app della Polizia di Stato che permette a vittime e testimoni di atti di violenza domestica di chiedere aiuto tramite un contatto diretto, anche in forma anonima. ARC/RT/pph