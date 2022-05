Visita pres. Senato: unione e vicinanza istituzioni per superare crisi

Pordenone, 19 mag - La Regione accoglie con grande onore il presidente del Senato della Repubblica a Pordenone, come segnale della collaborazione tra istituzioni, della vicinanza al territorio e di una collettività unita che si stringe per superare la crisi.È il messaggio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna ha rivolto al presidente del Senato della Repubblica giunta in serata a Pordenone e accolta in municipio oltre che dall'assessore, in rappresentanza dell'Amministrazione regionale, dal sindaco e dal prefetto. Il presidente del Senato si è poi recata a piedi all'ex Chiesa del Convento di San Francesco, dove si è svolto l'incontro con i sindaci, il presidente del Consiglio delle autonomie locali, il presidente di Confindustria Alto Adriatico e i rappresentanti delle attività produttive e del mondo culturale.Il tessuto produttivo pordenonese e i suoi protagonisti sono al centro della visita, che porterà domani il presidente del Senato a conoscere il Cro di Aviano, il Polo tecnologico Alto Adriatico e la direzione dello stabilimento Cimolai.Il Friuli Venezia Giulia - come è stato sottolineato dall'esponente della Giunta - è assurto agli onori della cronaca solo dopo il terremoto del '76, che ne ha messo in luce, pur nel dramma del momento, l'operosità e la forza. Questa è la regione delle minoranze dove in pochi chilometri si tengono assieme eccellenze culturali, industriali, naturalistiche. Camminare assieme nelle diversità è la forza di una regione che sa superare le più profonde crisi: la coesione è la risposta anche agli interrogativi di questo momento storico ancora dubbio e complesso. ARC/SSA/ma