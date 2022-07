Viticoltura: 100mila euro per contenere la flavescenza dorata

Misure contro la fitopatia che sta danneggiando il settore vinicolo



Trieste, 23 lug - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari, ha disposto lo stanziamento di ulteriori 40mila euro per aumentare il numero di tecnici che svolgono attività di divulgazione, formazione, informazione ed assistenza tecnica relativamente al riconoscimento e al contenimento della flavescenza dorata.



Si tratta di una fitopatia collegata a organismi di quarantena che, da qualche tempo, sta rappresentando un problema gravissimo e preoccupante per la viticoltura regionale. A causa di questa malattia, i grappoli posso presentare diversi sintomi, tra cui disseccamenti parziali o totali del rachide oppure un appassimento e cascola degli acini al momento della maturazione, provocando di conseguenza ingenti danni economici per il settore vinicolo.



Per effetto della delibera odierna, sale a 100mila euro il totale dei fondi che la Regione ha riservato per contrastare la Flavescenza dorata, così come le altre fitopatie collegate a organismi di quarantena. I primi 60mila euro erano stati stanziati con la "Programmazione del sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale per il periodo 2022-2024", approvata con la Deliberazione della Giunta regionale dello scorso mese di marzo.



Tra le attività avviate in questi mesi, il Consorzio delle Doc Fvg - beneficiario del Sissar - ha incaricato alcuni tecnici di visitare capillarmente i vigneti regionali per insegnare al personale addetto a riconoscere la fitopatia e ad adottare le opportune misure per il contenimento della stessa. ARC/PAU/al