Viticoltura: studio Uniud qualifica Ribolla gialla spumante

Corno di Rosazzo, 6 mag - La centralità della Ribolla Gialla nell'economia vitivinicola regionale oggi si arricchisce di elementi scientifici che ne convalidano la qualità intrinseca.È quanto ha rilevato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna del Friuli Venezia Giulia intervenuto stasera a Villa Nachini a Corno di Rosazzo in occasione della presestazione dello studio condotto dall'Università di Udine sulla Ribolla gialla spumante.La valorizzazione della Ribolla Gialla nelle sue varie versioni è iniziata nella recente edizione di Vinitaly, dove la Regione ha proposto un focus su questo vitigno presentandolo ai buyer internazionali e ai consumatori diretti come prodotto di punta della vitivinicoltura regionale.L'obiettivo è mantenere e promuovere una produzione di alta qualità per evitare la caduta del prezzo di mercato al di sotto di livelli corrispondenti all'unicità del vino prodotto.A introdurre i lavori il presidente delle Doc Fvg, cui ha fatto seguito l'intervento del coordinatore del gruppo di lavoro del Dipartimento di scienze agro-alimentare dell'ateneo friulano.Lo studio triennale è stato condotto dal 2017 al 2019 con prove di campagna e di cantina sulla Ribolla spumante di pianura per poi proseguire con l'elaborazione statistica.La ricerca si è posta l'obiettivo di definire il carico produttivo ottimale massimo a garanzia di una elevata qualità del vino, nonché di stabilire il momento ottimale di vendemmia. I vigneti sottoposti a studio sono stati individuati tra le pianure di Casarsa della Delizia e di Corno di Rosazzo. Le analisi sono invece state svolte nel laboratorio di San Michele all'Adige conducendo parallelamente uno studio sulla parte enologica per caratterizzare i diversi aspetti che influiscono sulla qualità dei vini.Alla luce di tutti i dati raccolti il livello produttivo limite individuato dai ricercatori si colloca a 180 quintali d'uva per ettaro.L'epoca di maturazione ottimale si situa invece al momento del picco di accumulo degli zuccheri, considerato che la Ribolla si caratterizza per una generale bassa concentrazione zuccherina. ARC/SSA/ma