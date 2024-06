Viticoltura: Zannier, Fiera di Corno di Rosazzo rafforza il sistema

L'assessore all'inaugurazione della storica rassegna dell'area collinare Corno di Rosazzo, 14 giu - "Giunti a questa 53. edizione si rafforza ancora di più l'importanza di mantenere vive le rassegne che evidenziano la forza del sistema vitivinicolo regionale e in particolare del sistema legato all'area collinare. I nostri produttori hanno saputo garantire nel tempo l'elevata qualità dei loro prodotti, oltre a innovare le proprie aziende per essere presenti sui diversi mercati". Lo ha detto questa sera l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, Stefano Zannier, all'inaugurazione della 53. edizione della Fiera dei vini a Corno di Rosazzo. "E' sempre più importante - ha aggiunto l'assessore - anche attraverso eventi come questo che vanta ormai una lunga tradizione, riuscire a veicolare attraverso una corretta informazione quelle che sono le peculiarità dei vini del Friuli Venezia Giulia". La Fiera dei vini di Corno di Rosazzo proseguirà da oggi fino al 18 giugno. La tradizione vuole che i viticoltori del territorio allestiscano il proprio chiosco mettendo in mescita i vini della propria cantina: per questa edizione 2024, ci saranno dieci produttori d'eccellenza con circa 90 etichette di vini in mescita. In una tensostruttura è stata allestita l'enoteca con i vini da tutta la Regione. Sarà presente per la prima volta dopo dieci anni il Blanc di Cuar, un uvaggio d'eccellenza di tutti i produttori del territorio comunale che arricchirà le possibilità di degustazione. In occasione della fiera sono stati assegnati anche i premi del 34. Concorso del Friulano e del 7. Concorso della Ribolla Gialla. Per quanto riguarda il Friuliano, il primo premio è andato alla cantina La sclusa di Spessa di cividale con il Friulano 12 viti doc fco 2022. Quindi in seconda posizione la cantina Petrucco di Buttrio con il Friulano doc fco 2022 mentre in terza posizione la cantina La sclusa con Friulano doc fco 2023. Per quanto riguarda la Ribolla, al primo posto si è classificata la cantina Collavini di Corno di Rosazzo, con la Ribolla gialla doc fco 2021, quindi Ca di Bon di Corno di Rosazzo con la Ribolla doc fco 2022 ed infine La magnolia di Spessa di Cividale con la Ribolla doc fco 2023 ARC/LIS/al