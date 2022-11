Viticoltura: Zannier, Terra Sancti Viti unisce prodotto e territorio

San Vito al Tagliamento, 11 nov - "Un regalo alla comunità e un bel segnale per il territorio offerto attraverso un prodotto di qualità realizzato a San Vito. Tutto ciò avviene nel comune più "vitato" del Friuli Venezia Giulia, in una regione che è al primo posto in Italia per superficie destinata a questa coltivazione con un valore pari al 13 per cento. Questo vino presentato oggi è un progetto che riesce a valorizzare sia il prodotto sia il territorio, un connubio indispensabile anche in termini di promozione". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier durante la presentazione del progetto Terra Sancti Viti, il vino dedicato a San Vito al Tagliamento prodotto dalla cantina Bagnarol e descritto nella sala consiliare del municipio a palazzo Rota. Nel giorno di San Martino che segna l'avvio dell'annata agraria e si rinnova la tradizione di assaggiare il vino novello, questa terra riceve un dono prezioso: un vino dedicato alla terra di San Vito al Tagliamento e alla sua comunità che vuole intrecciarsi con la storia delle persone e del territorio. Si tratta di un Refosco dal peduncolo rosso, un vitigno e un vino deciso, autorevole e orgoglioso le cui caratteristiche corrispondono alle caratteristiche di San Vito al Tagliamento e dei sanvitesi. Zannier ha sottolineato la necessità di valorizzare la regione in modo unitario. "Dobbiamo agganciare il prodotto al territorio - ha detto - e promuoverci in un'unica soluzione perché siamo una regione che non ha pari a livello nazionale grazie alle sue molteplici diversità". "Abbiamo territori vocati alla viticoltura che continuano ad essere attrattivi sul mercato - ha rimarcato - ma dobbiamo essere capaci di valorizzare l'intero panorama della viticoltura, dalla pianura alla collina, senza distinzioni, senza antagonismi perché siamo una regione piccola che deve saper comunicare in un modo unico offrendo un'ampia varietà di prodotti, paesaggi, esperienze". ARC/LP/al