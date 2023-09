Vitivinicolo: Fedriga, tutelare e incrementare valore prodotto

Udine, 29 set - "Tutelare i nostri prodotti sia per garantirli sul mercato internazionale sia per garantirne il valore. Tutti gli accordi bilaterali dell'Ue, e auspico che anche quello un po' più complicato con l'Australia possa essere portato a termine, sono essenziali per assicurare l'export e offrire maggiori opportunità alle imprese ad esempio con l'eliminazione di tutti i dazi sulle principali esportazioni".Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e presidente della Conferenza delle Regioni, in video collegamento, in occasione degli Stati generali del vino, un confronto tra rappresentanti di governo, istituzioni, regioni e stakeholder su promozione di competitività, export, sostenibilità e turismo del settore, che si è svolto a Roma nella sala della Protomoteca del Campidoglio."La Regione Friuli Venezia Giulia - ha detto Fedriga - è particolarmente attenta al settore vitivinicolo che occupa un ruolo strategico per la nostra economia; la superficie vitata rappresenta circa il doppio della media nazionale".Un passaggio del suo intervento ha riguardato il fenomeno dell'Italian sounding molto diffuso che "soprattutto nel vitivinicolo - ha indicato Fedriga - rischia di giocare un ruolo nocivo per il nostro sistema produttivo, soprattutto in termini di diminuzione del valore del prodotto a livello internazionale. Dobbiamo lavorare insieme per favorire l'intero processo di export dando maggiore valore aggiunto al prodotto sul mercato internazionale. I nostri prodotti hanno tutte le caratteristiche per ottenere un maggiore riscontro economico".Sulle nuove sfide che ci attendono, Fedriga ha evidenziato la necessità di un incremento delle risorse destinate al mercato e all'export oltre che quelle sull'innovazione. "Si tratta di un tema centrale per essere maggiormente competitivi sul sistema dello sviluppo, della tutela del territorio e della sostenibilità delle produzioni - ha chiarito il governatore del Friuli Venezia Giulia -; l'innovazione, che già si sta sviluppando nel settore in modo consistente, deve trovare una maggiore risposta in termini di supporto economico".Fedriga ha ribadito, infine, la disponibilità della Conferenza a confronti con il mondo vitivinicolo e con le istituzioni coinvolte nelle scelte del settore "per sviluppare quell'alleanza istituzionale su un comparto vitale per il sistema Italia capace di creare ricchezza diretta e indiretta, si pensi, ad esempio, a tutte le ricadute sul turismo". ARC/LP/ma