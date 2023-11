Vitivinicolo: Zannier, a sistema Fvg serve vera alleanza di filiera

L'assessore ha partecipato al Forum del Consorzio delle Venezie doc international. Trieste, 4 nov - "Fino a che non ci sarà un'alleanza vera, fondata su una visione condivisa, di tutta filiera che porta al prodotto finale sarà molto complicato attuare una politica di mercato che punti allo sviluppo del sistema vitivinicolo regionale". Lo ha detto oggi a Verona l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier in occasione del secondo Forum internazionale organizzato dal Consorzio delle Venezie Doc. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, c'è spesso la percezione che "i produttori di uva" a volta non comprendano il perché di determinate politiche di mercato. "Bisogna superare - ha aggiunto - una dimensione esclusivamente produttiva per adottare invece una logica strettamente connessa alla denominazione e a ciò che è meglio fare per svilupparla". "Al di fuori di questa strategia, senza una reale solidarietà tra produttori, trasformatori e imbottigliatori, rischiamo di trovarci - ha affermato l'assessore - di fronte a due possibili criticità: la prima sta nell'impossibilità di mettere in atto una politica di mercato, la seconda consiste nel pericolo che le scelte possano essere percepite dai soggetti che formano il sistema come un'imposizione, quando invece il nostro obiettivo deve essere quello di far capire quanto una politica di mercato condivisa possa essere indispensabile per sviluppare la competitività delle nostre etichette". "Solo così, infatti - ha continuato Zannier -, di fronte a una fase di contrazione dovuta alla situazione internazionale saremo in grado di reagire alle difficoltà attraverso l'apertura a nuovi mercati, potendo contare su un sistema Fvg solidale fondato sulla logica che produttori e denominazione - ha concluso - sono la stessa cosa". ARC/GG/pph