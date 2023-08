Vitivinicolo: Zannier, oltre 2,1 mln per promozione mercati extra Ue

Approvato bando regionale: fondi per le imprese che si aggregano Pordenone, 4 ago - Approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier, la delibera che avvia il bando per la presentazione dei progetti nell'ambito della misura comunitaria "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" rivolta al settore vitivinicolo con l'obiettivo della promozione dei vini europei nei Paesi extra Ue. "Si tratta - ha spiegato l'assessore - di contributi erogati a favore delle aziende produttrici per azioni di promozione dei vini Dop o Igp, destinati a migliorare la competitività attraverso eventi informativi e promozionali nei mercati dei paesi extra europei. Sono fondi molto importanti per migliorare il posizionamento delle nostre produzioni sui mercati che non siano quelli dell'Unione europea". Per la campagna vitivinicola 2023-2024 l'importo a disposizione della dotazione finanziaria del bando per il Friuli Venezia Giulia è di 2.134.755 di euro. "Le regole - ha precisato ancora Zannier - sono quelle determinate a livello nazionale attraverso uno specifico Avviso dal ministero dell'Agricoltura e della sovranità alimentare. Con l'adozione delle nuove regole dei Piano strategico nazionale - ha rimarcato l'esponente della Giunta regionale - le capacità operative delle Regioni sono ulteriormente limitate. In ogni caso, i fondi a disposizione consentiranno, tra progetti regionali ex multiregionali, alle nostre imprese di progettare azioni di promozione, anche in forma aggregata, proprio per raggiungere mercati esteri e collocare efficacemente le produzioni locali di qualità". Le richieste di contributo potranno essere inoltrate agli uffici della Regione dalla data di approvazione del provvedimento e fino al 18 settembre 2023. Per la campagna 2023-2024 è ammessa la presentazione di soli progetti della durata di un anno. Gli importi massimi di contributo per i progetti regionali non possono eccedere i seguenti limiti: 350 mila euro per progetti con un solo partecipante, 500 mila euro per i progetti che coinvolgono da due a dieci partecipanti, 700 mila euro da undici a trenta partecipanti e 750 mila euro per i progetti che vedono la partecipazione di oltre trenta produttori. Inoltre, per i progetti multiregionali con capofila la Regione Friuli Venezia Giulia l'importo massimo di contributo pubblico non può comunque superare i 350 mila euro per progetto se con un solo partecipante e i 500 mila euro per ciascun progetto se con più partecipanti. Infine, il bando prevede che per il finanziamento dei progetti multiregionali vengono riservati 200 mila euro sia ai progetti nei quali la Regione Friuli Venezia Giulia è capofila, sia ai progetti che vedono come capofila un'altra Regione, con la possibilità di compensare tra loro le due tipologie qualora le risorse economiche dovessero risultare insufficienti. ARC/LIS/al