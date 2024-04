Volontariato: Regione a inaugurazione sala "Convento aperto" a Orzano

Orzano di Remanzacco (Ud), 28 apr - Le organizzazioni di volontario di ispirazione cristiana salutano questo importante risultato: luoghi di crescita e formazione sono ancor più centrali in un tempo così complesso quale l'attuale.È il messaggio che l'assessore regionale alla Salute ha trasmesso in occasione dell'inaugurazione della sala polifunzionale "Convento aperto" presso la Casa delle suore della Provvidenza a Orzano di Remanzacco.L'esponente della Giunta regionale ha evidenziato l'importanza di sedi ove possa esprimersi il valore della sussidiarietà, quanto mai necessario da tenere vivo in un tempo e in una società che spesso si fa soverchiare dalla superficialità perdendo di vista l'essenziale senso di comunità.Dopo la Santa messa celebrata nella parrocchiale, il corteo delle istituzioni accompagnato dalla banda si è recato al convento per il taglio del nastro, a cui è seguita la presentazione del libro "Il pane condiviso sfama" edito dalla Pia società L. Scrosoppi di Orzano. ARC/EP/pph