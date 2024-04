Volontariato: Regione condivide obiettivi per futuro Avis

Sesto al Reghena, 20 apr - Il titolo scelto per la 53^ assemblea annuale dell'Avis regionale del Friuli Venezia Giulia è "La scelta che unisce. Donatori in rete per la salute universale", un titolo che sintetizza perfettamente il fare Avis, che ha al centro la donazione e il lavoro affinché le scorte e il fabbisogno siano sempre assicurati ma anche la continua collaborazione con le istituzioni, le altre associazioni, il territorio: un modello virtuoso che rende orgogliosa la Regione.L'assessore regionale alla Salute, intervenuto all'assemblea di Avis a Sesto al Reghena, ha espresso la piena disponibilità ad affrontare i temi legati al sistema delle donazioni, ribadendo il valore del volontariato e il grande impegno della rete avisina che ha consentito di centrare anche per quest'anno tutti gli obbiettivi di raccolta.L'esponente della Giunta si è complimentato con la presidente Lisa Pivetta per aver posto come prossimi obiettivi un'attività di promozione, che amplifichi la conoscenza di Avis e faccia in modo che il donatore si iscriva e diventi a sua volta veicolo di un senso di appartenenza, e il perseguimento di una dialettica costruttiva che permetta ad Avis di diventare maggiormente rappresentativa. ARC/EP/pph