Volontariato: Regione orgogliosa attività volontari Comitato Cri Pn

Pordenone, 8 mag - I numeri e delle attività del Comitato di Pordenone della Croce Rossa sono motivo di grande soddisfazione per chi nelle istituzioni guarda con rispetto alle attività dei volontari: sapere che in Italia ben 160.000 persone impiegano gran parte del loro tempo al servizio del prossimo è una gran bella notizia e dà conforto in momenti così travagliati.



È quanto ha rimarcato l'assessore regionale al Patrimonio, partecipando in rappresentanza della Regione al Cri day, una giornata aperta alla popolazione e organizzata nel Parco del Valentino per informare sugli obiettivi e le attività dedicate al territorio e per conoscere volontarie e volontari.



Portando il saluto del governatore del Friuli Venezia Giulia, l'assessore si è detto onorato di poter stringere personalmente le mani alle donne ed agli uomini della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, da ammirare per la loro capacità di mettersi al servizio al di là di ogni differenza sociale, culturale e di credo religioso.



Nel ringraziarli a nome dell'Amministrazione regionale, l'assessore ha osservato come la politica talvolta dovrebbe vergognarsi laddove promuove guerre, discriminazioni e disuguaglianze e dovrebbe inchinarsi davanti all'impegno prestato da donne e uomini della Cri nel rispetto di grandi valori. ARC/EP/pph