Volontariato: Roberti, Corpo pompieri Ts svolge da 40 opera importante

Trieste, 2 lug - "Grazie a tutti voi volontari per questi quarant'anni in cui avete saputo coinvolgere e fare rete, come avete dimostrato ieri nell'esercitazione congiunta a cui hanno preso parte tante associazioni non solo del Friuli Venezia Giulia, ma anche del Piemonte e della Slovenia: colgo l'occasione per ringraziare i volontari della Slovenia che la scorsa estate ci hanno aiutato a fronteggiare i tremendi incendi del Carso". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti alla cerimonia che si è tenuta al PalaChiarbola di Trieste per il 40mo anniversario del Corpo pompieri volontari del capoluogo. L'assessore ha ricordato come è nelle emergenze che tutti si accorgono dell'essenziale lavoro svolto nel corso di tanti addestramenti per la prevenzione degli incendi boschivi, plaudendo all'iniziativa del giorno precedente che ha visto l'esercitazione in località Obelisco di numerosi pompieri e riconoscendo l'opera importante del volontariato a fianco delle istituzioni. Per parte sua il comandante dei VVFF volontari Giuliano Bacer, ha sottolineato come l'assessore Roberti, nel 2016 nelle vesti di vicesindaco di Trieste, avesse trovato la soluzione per la nuova sede, ora pienamente funzionale in viale Miramare. La giornata del 40mo è iniziata al mattino con la benedizione degli automezzi schierati in Piazza Unità d'Italia e, a seguire, con l'alzabandiera a cura del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste. Da Piazza Unità il corteo dei pompieri volontari si è mosso alla volta della chiesa di S. Maria Maggiore per la Santa Messa celebrata dall'arcivescovo mons. Enrico Trevisi e poi al PalaChiarbola per il momento istituzionale.