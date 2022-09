Warstila: Regione, a Trieste si difende l'industria dell'intero Paese

Trieste, 3 set - Oggi è presente a questa manifestazione non soltanto una città, non soltanto una regione, ma l'intero Paese. Perché quanto sta accadendo con Wartsila a Trieste è la dimostrazione di come non si possa permettere che le aziende multinazionali siano libere di mettere sotto ricatto il settore produttivo italiano.Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia nel corso del corteo di solidarietà per i lavoratori dello stabilimento Wartsila di San Dorligo della Valle.Il massimo esponente della Giunta regionale ha poi definito inaccettabile il comportamento della proprietà finlandese, in virtù dei finanziamenti pubblici ricevuti e degli utili fatti in Friuli Venezia Giulia.Una scelta quella intrapresa dall'azienda, come ha aggiunto il governatore, profondamente sbagliata e che rischia di penalizzare la stessa Wartsila, che si trova contro un'intera comunità che lotta unita a difesa della produzione e dei lavoratori.Il rappresentante dell'Amministrazione regionale ha infine ricordato il ricorso d'urgenza presentato in Tribunale dalla Regione per contestare sul piano legale la procedura avviata dall'azienda puntando sull'anticostituzionalità della norma. ARC/GG