Wärtsilä:Fedriga, al lavoro per soluzioni in più breve tempo possibile

Trieste, 23 giu - "Le istituzioni confermano il loro massimo impegno volto a individuare una soluzione credibile e in linea con l'accordo siglato il 29 novembre scorso: un aspetto, quest'ultimo, assolutamente irrinunciabile per la parte pubblica, su cui auspico ci possano essere importanti novità nel più breve tempo possibile". Lo ha sottolineato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga nel corso dell'incontro, tenutosi nel pomeriggio di oggi nel palazzo della Prefettura a Trieste, tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, i vertici dell'Amministrazione regionale e le sigle sindacali sulla vertenza relativa allo stabilimento di Bagnoli della Rosandra. Come chiarito da Fedriga, "la Regione, d'intesa con il Governo, intende utilizzare tutti gli strumenti a propria disposizione per superare lo stallo creatosi all'atto della presentazione, da parte di Wärtsilä, di due opzioni di subentro non conformi all'accordo siglato a fine 2022". "Rimane inteso - ha concluso Fedriga - che, a prescindere dal contributo delle istituzioni, il privato non dovrà sottrarsi ai propri obblighi ma, al contrario, sarà chiamato a onorare gli impegni assunti ai tavoli ministeriali per contribuire in modo fattivo al processo di reindustrializzazione del sito". Concetti, quelli espressi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, ribaditi dal ministro Urso, che ha a sua volta evidenziato la necessità di trovare risposte di altissimo profilo per lo stabilimento di Bagnoli della Rosandra, che siano in grado di rispettare e valorizzare il tessuto socioeconomico locale mantenendolo agganciato alle strategie di politica industriale del Paese. ARC/DFD/gg