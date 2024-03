Wartsila: Fedriga, ipotesi Msc occasione per Fvg e Italia

Roma, 4 mar - "Il progetto di Msc, che prevede l'insediamento di un impianto di produzione di vagoni ferroviari nell'area della Wartsila, oltre a essere strategico per garantire l'occupazione rappresenta anche un'occasione per realizzare un'area altamente competitiva nel contesto europeo e tutelare l'interesse nazionale".Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga al termine dell'incontro organizzato al Ministero delle imprese e del Made in Italy per illustrare l'ipotesi di progetto avanzata da Msc per la reindustrializzazione del sito di Wartsila Italia a Bagnoli della Rosandra, al quale hanno preso parte il ministro Adolfo Urso, il sottosegretario Fausta Bergamotto, l'assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen e i rappresentanti di Wartsila ed Msc.Nel corso dell'incontro è stato illustrato il progetto di Msc e il governatore Fedriga ha rimarcato "la precisa volontà di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione della Regione per consentire la reindustrializzazione di quell'area e tutelare i livelli occupazionali. Msc è un interlocutore serio e motivato a investire e la sua proposta sarà ora oggetto di un approfondimento sia da parte della Regione sia dei ministeri coinvolti. L'auspicio è che le prossime riunioni del Tavolo di crisi possano portare a una convergenza tale da arrivare a definire il percorso per un accordo dettagliato entro giugno".I prossimi passaggi prevedono quindi gli approfondimenti tecnici da parte dei ministeri coinvolti e l'aggiornamento del tavolo di crisi con la convocazione di tutti i soggetti coinvolti il 20 di marzo. ARC/MA/al