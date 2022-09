Wartsila: governatore Fvg, Giudice lavoro riafferma principio civiltà

Ora azienda avvii interlocuzione effettiva



Trieste, 23 set - Il Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha riaffermato un principio di civiltà: quando si prospettano decisioni aziendali con un impatto negativo pesante su produzione e lavoro, vanno garantiti preventivamente un'adeguata informazione ed un effettivo confronto con le parti sociali. Come, con tutta evidenza, non era avvenuto in questo caso, con parti sociali (e Istituzioni) messe di fronte al fatto compiuto con il pretesto di un ossequio formale a dati normativi.



È quanto rileva il governatore del Friuli Venezia Giulia alla notizia dell'accoglimento da parte del Giudice del lavoro del Tribunale di Trieste del ricorso presentato dalle organizzazioni sindacali di categoria in merito al comportamento antisindacale della Wartsila.



L'auspicio, viene osservato dal governatore, è che Wartsila colga il senso della pronuncia e avvii un'interlocuzione effettiva sulle prospettive industriali e occupazionali dello stabilimento di Bagnoli della Rosandra.