Wartsila: incontro in Prefettura tra sindacati e delegati Daewoo

Trieste, 18 ago - L'assessore regionale al Lavoro ha preso parte questa mattina, nella Prefettura di Trieste, all'incontro tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori dello stabilimento di Wartsila e i rappresentanti della società coreana Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Dsme).



Il tavolo è stato richiesto dalla delegazione asiatica a seguito dei ritardi nella consegna dei motori per uso marino commissionati allo stabilimento di San Dorligo della Valle, dovuto alla scelta da parte della proprietà finlandese di delocalizzare la produzione.



L'esponente della Giunta, pur comprendendo le difficoltà e i problemi evidenziati dalla rappresentanza Dsme, ha rimarcato due aspetti fondamentali di questa vicenda: in primis che le istituzioni sono al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori per contrastare le decisioni, per molti versi inspiegabili - nelle modalità e nelle tempistiche - assunte da Wartsila; in secondo luogo la gravità dell'assenza all'incontro in oggetto da parte dei vertici di Warstila stessa, unico interlocutore e unico soggetto responsabile verso la società coreana.



Inaccettabile, secondo l'assessore, che qualsiasi tipo di responsabilità possa ricadere sulle istituzioni e sulle organizzazioni sindacali.



Il rappresentante dell'esecutivo ha inoltre garantito che qualsiasi eventuale inadempienza verso tutte le imprese committenti (non solo Dsme) sarà tutelata dagli obblighi contrattuali in essere, cogliendo infine l'occasione per invitare la delegazione in visita a Trieste a supportare i lavoratori e le istituzioni italiane affinché questa produzione d'eccellenza possa proseguire e che le navi coreane possano continuare a essere equipaggiate con i motori triestini.



Dal canto suo, la rappresentanza Dsme ha espresso apprezzamento riguardo la qualità dei motori costruiti a Trieste, mettendo in evidenza l'eccellenza del sito produttivo di San Dorligo e delle sue maestranze ARC/PAU/pph