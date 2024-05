Wartsila: Regione, Accordo di programma incida su tutta Area crisi Ts

Trieste, 17 mag - Nel ringraziare il Ministero delle imprese e del made in Italy per il lavoro svolto relativamente alla stesura della bozza dell'Accordo di programma, la Regione ha rimarcato la necessità che lo stesso Accordo abbia una visione ampia con la finalità - già ribadita in precedenza - di intervenire su tutta la zona industriale di Trieste riconosciuta quale Area di crisi industriale complessa. La riconversione del sito di Wartsila è un ottimo punto di partenza ma va preso in considerazione l'intero tessuto economico, garantendo risposte importanti ai lavoratori e alle imprese insediate e intervenendo sulle infrastrutture a servizio dell'intera area. Su quest'ultimo aspetto gioca un ruolo strategico lo spostamento delle modalità di trasporto da gomma a ferro in un'ottica di sostenibilità e di efficientamento della logistica.Questa, in sintesi, la riflessione formulata oggi dall'assessore regionale alle Attività produttive nel corso del tavolo per l'Accordo di programma per la riconversione del sito industriale di San Dorligo della Valle di Wartsila Italia.L'assessore ha puntualizzato che la Regione si è già fatta carico di coordinare il tavolo relativo all'infrastrutturazione ferroviaria del sito. In particolare si sono tenuti una serie di incontri con Msc assieme a Autorità di sistema portuale e Coselag per la realizzazione di alcuni fasci di binari a servizio dell'area industriale di San Dorligo e del collegamento degli stessi ai binari esistenti nel sito, fondamentali per il trasferimento dei materiali.L'esponente della Giunta ha ribadito inoltre la disponibilità da parte della Regione a stanziare le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture ferroviarie, il tutto compatibilmente con la normativa esistente e in particolare con quella legata agli aiuti di Stato.Oltre a ciò, nel corso della riunione la Regione ha rimarcato l'intenzione di agire con una visione ampia, legando l'infrastrutturazione ferroviaria del sito alla generale riqualificazione della logistica dell'area industriale. È stato ricordato, infatti, che nell'area di Trieste permane una situazione industriale complessa, viste le condizioni di sofferenza di alcune aziende insediate nel comprensorio, incluse quelle legate all'indotto di Wartsila che, con le decisioni prese, non ha certamente contribuito a migliorare il quadro generale.L'assessore alle Attività produttive ha infine annunciato che, per quanto riguarda il testo dell'Accordo di programma, la Regione invierà a breve le proprie osservazioni al Ministero. ARC/RT/gg